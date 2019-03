Tankstellenüberfall: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nach einem Tankstellenüberfall in Dresden in der vergangenen Woche haben Ermittler zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte, waren die 21 und 22 Jahre alten Männer nach Hinweisen von Zeugen ins Visier der Ermittler geraten. Der 21-Jährige befindet sich demnach in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Komplize ist wieder auf freiem Fuß.

Die zwei Männer sollen den Angaben zufolge am 28. Februar mit Pistole und Schlagstock ausgerüstet die Angestellte einer Tankstelle im Stadtteil Mickten bedroht und eine niedrige dreistellige Summe erbeutet haben. Bilder der beiden Täter, die sich mit einem Tuch maskiert hatten, waren von einer Videokamera aufgezeichnet worden.

Erst Anfang Februar hatte die Dresdner Polizei nach einer Serie von Überfällen auf Tankstellen eine 18-Jährige und ihren gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen festgenommen.