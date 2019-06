Sieben Kilo Crystal in Dresdner Hotel: Festnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In einem Hotel in der Dresdner Altstadt haben Fahnder am Montag nach einem Hinweis rund sieben Kilogramm Crystal beschlagnahmt. Die synthetische Droge mit einem Verkaufswert von rund 350 000 Euro befand sich in einer Reisetasche, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Hotelgast und ein Begleiter wurden festgenommen, als sie zu dem Zimmer kamen. Auch bei dem 28-Jährigen und in der Wohnung des 31-Jährigen wurden die Beamten fündig. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Haftbefehl für sie beantragt. Gegen sie wird wegen Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.