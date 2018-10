Sexueller Missbrauch in Kita: Anklage gegen Praktikanten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Im Fall von sexuellem Missbrauch in einer Dresdner Kindertagesstätte hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben. Dem Praktikanten wird schwerer sexueller Missbrauch in einem sowie sexueller Missbrauch in weiteren fünf Fällen vorgeworfen, wie die Staatswaltschaft Dresden am Freitag mitteilte. Der Beschuldigte hat im Zuge seiner Erzieher-Ausbildung als Praktikant in der Einrichtung gearbeitet. Dabei soll er im Mai vier Mädchen missbraucht haben. Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Der 24-Jährige sitzt seit Ende August in Untersuchungshaft.