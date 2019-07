Schwerer Kindesmissbrauch: Polizei sucht Unbekannten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Im Zusammenhang mit zwei sexuellen Übergriffen auf zwei Minderjährige sucht die Dresdner Polizei nach einem 24 bis 30 Jahre alten Wiederholungstäter. Nach dem jüngsten Überfall auf eine Elfjährige am Montagabend im Stadtteil Dölzschen wurde eine Ermittlungsgruppe unter dem Namen "Velo" gebildet, weil der noch Unbekannte jeweils mit einem Fahrrad unterwegs war. "Der Modus Operandi weist deutliche Parallelen zum sexuellen Übergriff auf eine Zwölfjährige Mitte Juni im Stadtteil Mickten auf", sagte ein Polizeisprecher.

Aufgrund der Täterbeschreibung und Vorgehensweise gehen die Kriminalisten davon aus, dass der Mann für beide Straftaten verantwortlich ist - und es gibt womöglich einen dritten Fall. Er wird von der Polizei als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, dünn, mit schwarzem gescheiteltem Haar beschrieben.

Die Elfjährige und eine 13-Jährige waren spazieren, als sich ein Radfahrer näherte, die Jüngere zu Boden riss, schwer sexuell missbrauchte und danach wegradelte. Nähere Angaben dazu werde die Polizei auch zum Schutz des Kindes nicht machen, betonte ein Sprecher. Die Zwölfjährige war am 17. Juni in der Flutrinne belästigt worden. Der Unbekannte hatte an ihrer Hose gezogen, aber von ihr abgelassen, als sie sich wehrte.

Die Ermittlungsgruppe prüft zudem, ob auch der Übergriff auf eine junge Frau am 12. Juli auf einem Feldweg in Dresden-Dölzschen auf das Konto des Gesuchten geht. Dafür spricht nach Angaben der Polizei, dass der Tatort unweit des jüngsten Übergriffs liegt, Parallelen in der Täterbeschreibung und ein Fahrrad. Er hatte die 23-Jährige gepackt und ihr den Mund zugehalten. Sie konnte trotzdem um Hilfe rufen. Der Mann flüchtete.