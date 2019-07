Schwarz statt weiß: Zoll findet 15 Kilogramm Kokaingemisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Bei der Kontrolle eines aus Kolumbien stammenden Pakets hat der Zoll am Flughafen Leipzig/Halle 15 Kilogramm eines Kokaingemischs gefunden. Das verdächtige Pulver - schwarz, obwohl die Droge normalerweise weißlicher Farbe ist - sei in sechs Kunststoffkanistern sowie einer Mülltüte versteckt gewesen, teilte das Hauptzollamt Dresden am Dienstag mit. Tests ergaben, dass das Gemisch aus Kokain und Druckertoner hergestellt wurde. Die Täter hätten versucht, den Zoll durch das Mischen mit dem schwarzen Toner in die Irre zu führen, so ein Sprecher. Das zeige, dass die Schmuggler ihre Methoden kontinuierlich änderten. Die Menge an reinem Kokain beläuft sich den Angaben zufolge auf zwei Kilogramm.