Rechtsextreme in Chemnitz: Dulig warnt vor Selbstjustiz

Chemnitz (dpa/sn) - Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat mit Blick auf das Geschehen in Chemnitz vor Selbstjustiz gewarnt. Diese sei genauso fehl am Platz wie Mutmaßungen und Gerüchtemacherei, erklärte der Vize-Regierungschef am Montag in Dresden: "Um Aufklärung und Verfolgung von Straftaten kümmern sich Polizei und Justiz. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nicht bei denjenigen, die meinen, auf der Straße Selbstjustiz walten lassen zu müssen." Selbsternannten Heimatschützern sei nicht an Aufklärung gelegen, sie wollten vielmehr Ängste schüren und für sich Kapital aus der Situation schlagen.

"Ich appelliere an alle anständigen Sachsen: Wehren wir uns dagegen, dass rechte Populisten und Extremisten die Gunst der Stunde nutzen, um gegen Ausländer zu hetzen", sagte Dulig. Die furchtbare Straftat beim Chemnitzer Stadtfest müsse jetzt mit aller Konsequenz und ohne Vorverurteilungen und Mutmaßungen aufgeklärt werden. Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen des Opfers und den Verletzten.

Nachdem ein 35 Jahre alter Deutscher bei einer Messerstecherei in Chemnitz ums Leben kam und zwei weitere Männer verletzt wurden, hatten sich am Sonntag mehrere Hundert Menschen versammelt und waren dann spontan durch die Stadt gezogen. Unter ihnen befanden sich viele Rechte. Videos in sozialen Medien zeigten Übergriffe auf Migranten.