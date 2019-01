Polizei sucht Tankstellen-Räuberin: zwei Überfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat eine Frau in Dresden eine Tankstelle überfallen. Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterin handelt. Die Räuberin habe am Dienstagabend den 29 Jahre alten Angestellten einer Tankstelle mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann übergab ihr eine dreistellige Summe. Danach flüchtete die Unbekannte. Bereits am Sonntag hatte es in der Landeshauptstadt einen ähnlichen Tankstellen-Überfall gegeben. Die Beschreibungen der Räuberin legten nahe, dass es sich jeweils um dieselbe Person handelte.