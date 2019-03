Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moritzburg/Görlitz (dpa/sn) - Bei einer eher zufälligen Kontrolle hat die Polizei in Boxdorf bei Dresden zwei 34- und 38-Jährige beim Handel mit Rauschgift erschwischt. Wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte, wurden die Männer vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle am Freitagabend fanden die Beamten in deren Autos unterschiedliche Drogen. Die Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel gesichert. Radio Dresden hatte zuerst berichtet.