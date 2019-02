Mutmaßliche Dresdner Tankstellen-Räuberin gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nach einer Serie von Tankstellen-Überfällen in Dresden hat die Polizei die mutmaßliche Räuberin gefasst. Es handele sich um eine 18-Jährige aus der Landeshauptstadt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie sei am Freitagabend in der Neustadt nach einem Zeugenhinweis festgenommen worden. Auch ihr ebenfalls 18 Jahre alter Begleiter wurde festgenommen. Er soll als Komplize an den Überfällen beteiligt gewesen sein.

Die junge Frau steht im Verdacht, im Januar vier Überfälle nach der gleichen Masche begangen zu haben. Sie bedrohte die Tankstellen-Mitarbeiter mit einer Waffe und erbeutete jeweils Bargeld. Ein Haftrichter erließ am Samstag Haftbefehle gegen die Frau und ihren mutmaßlichen Komplizen.