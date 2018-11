Mann verletzt sich auf Flucht vor Polizei schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 24 Jahre alter Mann hat sich auf der Flucht vor der Polizei schwer verletzt. Er zwängte sich am Donnerstagabend durch ein kleines Toilettenfenster einer Polizeidienststelle in Dresden. Das Fenster war im zweiten Stock. Bei der Landung verletzte sich der Mann so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 24-Jährige soll zuvor in einen Online-Versandhandel eingebrochen sein. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.