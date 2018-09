Mann beleidigt ägyptische Studentin und verfolgt sie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein unbekannter Mann hat eine ägyptische Studentin in Dresden beleidigt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag beschimpfte er die 25-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Blasewitz. Dann sei er ihr am Mittwochabend in eine Bahn gefolgt und habe sie aufgefordert, Deutschland zu verlassen und versucht, ihr das Handy zu entreißen. Der Staatsschutz ermittelt in dem als fremdenfeindlich eingestuften Fall. Die Polizei wertet nach eigenen Angaben die Videoaufnahmen aus der Bahn aus und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem verdächtigen 50- bis 60-Jährigen mit relativ hohem Haaransatz, in kariertem Hemd und Cargohose.