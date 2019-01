Erneut überfällt Räuberin mit Pistole eine Tankstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Erneut hat eine Frau eine Tankstelle in Dresden überfallen. Die Unbekannte drohte der 50 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Die Räuberin erbeutete bei dem Überfall am späten Donnerstagabend Geld in dreistelliger Höhe. Es ist bereits der dritte Überfall einer unbekannten Frau auf eine Tankstelle in Dresden innerhalb weniger Tage. Die Polizei vermutet, dass es sich in allen Fällen um dieselbe Täterin handelt. Sie konnte flüchten.