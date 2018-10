Kriminalität - Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz/Dresden (dpa/sn) - In Sachsen haben "Enkeltrick"-Betrüger erfolglos versucht, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte, wurden allein in ihrem Bereich am Dienstag acht Betrugsversuche angezeigt. In allen Fällen meldeten sich angebliche Cousinen oder Enkel telefonisch und baten um hohe Geldsummen. In Göda bei Bautzen hatte sich eine 84-Jährige schon auf den Weg zur Sparkasse gemacht, um 25 000 Euro abzuheben. Dort wurden die Bankangestellten misstrauisch und verhinderten so den Betrug.

In Dresden war eine 83-Jährige gleich zweimal Ziel von betrügerischen Anrufen. Erst meldete sich ein angeblicher Neffe und bat um 20 000 Euro. Die Frau beendete laut Polizei das Gespräch. Kurz darauf rief ein angeblicher Polizist des Bundeskriminalamtes bei ihr an und fragte nach ihren Vermögenswerten. Die Frau informierte die echte Polizei.