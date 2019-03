Dresdner Polizei fahndet erneut nach Tankstellenräubern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden sind erneut Tankstellenräuber unterwegs: Die Polizei fahndet seit Freitag nach zwei Männern, die am Vorabend mit Pistole und Schlagstock ausgerüstet eine Angestellte in einer Tankstelle im Stadtteil Mickten bedrohten. Sie erbeuteten eine niedrige dreistellige Summe, hieß es. Bilder der beiden Täter, die sich mit einem Tuch maskiert hatten, wurden von einer Videokamera aufgezeichnet.

Anfang Februar hatte die Dresdner Polizei nach einer Serie von Überfällen auf Tankstellen eine 18-Jährige und ihren gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, bei vier Raubzügen insgesamt etwa 1000 Euro erbeutet zu haben. Bei der Ergreifung des Duos half der Zufall. Eine Angestellte der Polizei hatte die gesuchte Frau und den Mann an einer Straßenbahnhaltestelle entdeckt. Daraufhin konnten sie festgenommen werden.