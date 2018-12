Dresdner OB bekundet Partnerstadt Straßburg Anteilnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat nach dem Anschlag in Straßburg seine Anteilnahme bekundet. "Dresden ist jetzt in Gedanken bei den Menschen in unserer französischen Partnerstadt Straßburg", sagte Hilbert am Mittwoch. Er habe seinem französischen Amtskollegen Roland Ries ein Kondolenzschreiben geschickt. "Ich bin fassungslos über die schrecklichen Geschehnisse und verurteile die sinnlose Tat", so Hilbert. Ähnlich wie in Dresden stehe in Straßburg der Dezember ganz im Zeichen der Advents- und Weihnachtsmärkte, viele Menschen seien auf den Straßen und Plätzen unterwegs. "Um so mehr ist der Angriff, der die friedliche Stimmung zerstört, zu verurteilen."

Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend nahe eines Weihnachtsmarktes in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Nach jüngsten Angaben der regionalen Verwaltung wurden bei dem Anschlag 3 Menschen getötet und 13 verletzt.