Axt-Angriff in Erstaufnahmeeinrichtung: 29-Jähriger verletzt

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Axt ist ein Tunesier in der Nacht zum Sonntag in der Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung auf einen Landsmann losgegangen. Nach Angaben der Polizei schlug der 40-Jährige auf den 29-Jährigen ein, der Schnittverletzungen am Kopf erlitt. Er sei medizinisch untersucht und entlassen worden, aber nicht vernehmungsfähig, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Angreifer sei in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.