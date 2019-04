Ausländerfeindliche Attacke in Dresdner Einkaufszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein junger Pakistaner ist am Samstag in einem Einkaufszentrum im Dresdner Osten von einem Mann attackiert worden. Ein Deutscher lief in dem Gebäude neben ihm her und beschimpfte den 16-Jährigen nach Angaben der Polizei als "Kanacke". Als der Jugendliche den Mann nach dem Grund dafür fragte, stieß dieser ihm mit seinem Kopf gegen den Oberkörper. Der 33-Jährige setzte sich auch gegen die Polizisten zur Wehr, die den Vorfall mitbekommen hatten und dazwischengingen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige kam nach Angaben der Polizei in "psychiatrische Obhut". Es habe Anzeichen für psychische Probleme des 33-Jährigen gegeben.