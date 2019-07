95 Handgranaten: Anklage nach Waffenfund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Zwei Männer müssen sich demnächst vor Gericht wegen der unerlaubten Einfuhr und des Besitzes von Kriegswaffen verantworten. Die beiden 17 und 29 Jahre alten Männer wurden im Februar am Dresdner Hauptbahnhof unter anderem mit 95 Handgranaten sowie mehreren Gewehren, Faustfeuerwaffen und Munition erwischt. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mitteilte, wurde Anklage gegen die beiden aus Bosnien stammenden Männer erhoben.

Die gemeinsamen Ermittlungen mit dem Bundeskriminalamt hätten aber keinen Hinweis ergeben, dass die Waffen zur Vorbereitung eines Terroranschlages geschmuggelt wurden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Männer die Kriegswaffen über die deutsch-tschechische Grenze nach Deutschland schmuggelten, um sie anschließend mit Gewinn weiterzuverkaufen. Das Landgericht Dresden muss nun über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung und die Eröffnung des Verfahrens entscheiden.

Bei den Ermittlungen zum Handgranaten-Fund am Dresdner Hauptbahnhof geriet auch ein 39-jähriger Bosnier ins Visier der Polizei. Dieser wurde Ende der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt als Verdächtiger im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 festgenommen. Kriegswaffen oder andere verbotene Gegenstände wurden bei dem Beschuldigten nicht gefunden.