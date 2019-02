Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 35 Jahre alter Mann hat in Dresden den Mitarbeiter einer Tankstelle mit Fäusten geschlagen und eine Flasche Schnaps gestohlen. Der Tankstellenangestellte musste ärztlich behandelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am frühen Dienstagmorgen wurde der betrunkene Räuber festgenommen.