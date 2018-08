22-Jähriger in Dresden mit Messerstichen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 22-Jähriger ist in Dresden mit Messerstichen schwer verletzt werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am Mittwochabend etwa 15 Männer miteinander in Streit geraten. Ein 28-Jähriger habe das Opfer dann mit einem Messer attackiert. Der 22-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Bei dem mutmaßlichen Täter wurden 1,4 Promille Alkohol festgestellt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Alle Beteiligten stammen laut Polizei aus Eritrea und Syrien. Der verletzte Mann ist ein Syrer, der mutmaßliche Angreifer ein Eritreer. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.