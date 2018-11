Einbrecher steigen in fünf Wohnungen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dreieich (dpa/lhe) - Geld, Schmuck, Kreditkarten: In Dreieich (Kreis Offenbach) haben Einbrecher an Wertvollem mitgehen lassen, was sie in Schränken und Schubladen greifen konnten. Die Täter suchten am Samstag innerhalb weniger Stunden fünf Wohnungen heim, wie die Polizei berichtete. Sie bezifferte den Schaden am Sonntag auf einen fünfstelligen Betrag. Die Ermittler fahnden nach mindestens zwei Männern, die Zeugenaussagen zufolge schwarze Trainingsanzüge und Baseballkappen trugen und einen auffällig schlaksigen Gang hatten.