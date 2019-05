Viel Protest gegen Rechten-Demo in Dortmund erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei in Dortmund rechnet mit zahlreichen Protesten gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten an diesem Samstag. "Die Rechte" habe ab Mittag bis zu 300 Teilnehmer für einen Marsch angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die ursprünglich geplante Wegstrecke sei erheblich verkürzt worden. Man rechne mit mehreren Gegendemos. Die genaue Zahl sei noch nicht bekannt und werde bis Freitag wohl noch steigen.

Die Polizei sei "sehr stark für das Wochenende aufgestellt". Anwohner, Geschäfte, Autofahrer und Krankenhäuser sollen mit Flugblättern, in Telefonaten und persönlichen Gesprächen auf mögliche Einschränkungen hingewiesen werden.