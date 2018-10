Kriminalität - Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einer ungewöhnlichen Maskerade hat ein Mann in Dortmund versucht, eine Gaststätte auszurauben. Laut Polizei forderte der 33-Jährige Täter am Mittwoch in einer Gaststätte Bargeld - maskiert mit einer Unterhose, die er sich über den Kopf gezogen hatte. Der Wirt und ein Gast konnten den "Unterhosen-Räuber" überwältigen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Am Donnerstag wird der Mann dem Haftrichter vorgeführt.