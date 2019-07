Taxigast randaliert und bricht Polizisten die Hand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Brutales Ende einer Taxifahrt: Weil der Gast (51) nicht bezahlen wollte, rief der Taxifahrer am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr die Polizei in Dortmund. Als die Beamten eintrafen, attackierte der Fahrgast mehrere Polizisten. Drei wurden verletzt, zwei schwer. Einem der beiden Beamten brach der Mann die Hand, so die Polizei in einer Mitteilung vom Montag.

Demnach war der "äußerst korpulente Mann" zunächst aus dem Taxi gestürmt und wollte einem der ersten Beamten vor Ort einen Kopfstoß geben. Der Polizist konnte den Angriff abwehren, Unterstützung rückte an. Der 51-Jährige wehrte sich laut Polizei so heftig, dass drei Polizisten verletzt wurden. Zwei von ihnen - darunter der Beamte mit der gebrochenen Hand - seien danach nicht mehr dienstfähig gewesen. Den renitenten Fahrgast konnten die Polizisten letztlich nur mit mehreren Handfesseln bändigen. Er selbst wurde laut Polizei nur leicht verletzt. Der 51-Jährige bekam eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.