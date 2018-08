Tatverdächtiger nach Sexualdelikten in Dortmund festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach drei Sexualdelikten innerhalb von wenigen Tagen hat die Polizei in Dortmund einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Ein DNA-Abgleich der Spuren aus Dortmund hatte einen Treffer ergeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse. Ein Polizeibeamter habe den Mann, der ohne festen Wohnsitz in Dortmund lebte, am Freitagmittag in einer U-Bahnstation in der Stadtmitte erkannt und seine Kollegen gerufen. Bei der Festnahme leistete der rumänische Staatsbürger keinen Widerstand.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen eine besonders schwere Vergewaltigung, eine versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Dabei waren Frauen im Alter von 49 bis 60 Jahren an drei unterschiedlichen Orten überfallen worden. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl.