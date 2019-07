Schießerei in Frisörsalon: Täter weiter auf der Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem Schuss auf einen Frisör in einem Dortmunder Salon sucht die Polizei nach eigenen Angaben weiter nach dem Täter. "Die Fahndungsmaßnahmen dauern an", sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen.

Dem 38-jährigen Opfer wurde nach Angaben der "BILD"-Zeitung ins Bein geschossen. Der Frisör war erst vor wenigen Wochen selbst zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er als Teil des Rockerclubs "Bandidos" im letzten September das Mitglied eines Clans niedergestochen haben soll. Das Urteil ist laut einem Gerichtssprecher noch nicht rechtskräftig, der Haftbefehl sei außer Vollzug gesetzt worden. Ob die Tat aus dem September mit der aktuellen Schießerei zusammen hängt, wollte die Polizei nicht kommentieren: "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen."