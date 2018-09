Polizeieinsatz nach Massenschlägerei zwischen Fußballteams

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Eine Massenschlägerei zwischen zwei Amateur-Fußballmannschaften hat in Dortmund einen Polizeieinsatz ausgelöst. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff waren die Teams von SC Osmanlispor und TuS Westfalia Huckarde aus der Kreisliga A am Sonntag aufeinander losgegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Sportler traten und schlugen dabei aufeinander ein. Der Schiedsrichter flüchtete in die Kabine.

Als die herbeigerufenen Beamten eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Trotzdem wurde das Feld geräumt, auf dem sich noch rund 100 Zuschauer und Aktive befanden. Der Auslöser für den Streit und die Zahl der Verletzten waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Allerdings wurde die Partie von Zeugen als "hektisch" beschrieben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.