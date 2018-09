Jugendliche werfen Steine von Brücke: Auto beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Zwei Jungen haben von einer Fußgängerbrücke in Dortmund Steine auf die Autobahn geworfen und den Wagen eines 19-Jährigen beschädigt. Der junge Mann habe am Samstag mehrere Steine auf der Spur gesehen und sei diesen ausgewichen, teilte die Polizei mit. Kurz danach sei sein Auto von einem weiteren Stein getroffen worden. Daraufhin rief er die Polizei. Beamte nahmen zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren fest. Sie brachten sie erst auf die Wache und dann zu ihren Eltern. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1 500 Euro.