Gaffer filmen Autobrand auf der A2 und werden bestraft

Dortmund (dpa) - Mehrere Gaffer haben aus ihrem fahrenden Wagen ein brennendes Auto auf der Autobahn A2 bei Dortmund gefilmt. Polizei und Feuerwehr waren am Unfallort, um den Brand auf einem Seitenstreifen zu löschen, der wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während Beamte den Verkehr an der Unglücksstelle am Samstagabend vorbei lotsten, filmten Autofahrer ungeniert mit ihren Smartphones und bremsten auch ab, um bessere Bilder von den Flammen schießen zu können. Aber: Die Polizei fotografierte zurück. Vier Gaffer seien identifiziert worden. Auf sie warteten nun Bußgelder und ein Punkt in Flensburg, so die Polizei.