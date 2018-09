Frau im Streit mit Messer verletzt: Mann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke auf eine 53-jährige Frau hat die Polizei einen 34-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter festgenommen. Die 53-Jährige soll sich am Samstag in Dortmund mit dem Mann gestritten haben, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt sie eine Stichwunde am Hals, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der 34 Jahre alte Mann wurde festgenommen und sollte am Sonntag laut Polizeiangaben einem Haftrichter vorgeführt werden.