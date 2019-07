Fahndung nach Massenschlägerei in Dortmund: 21 Haftbefehle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer vierwöchigen Fahndung nach einer Massenschlägerei an Pfingsten in Dortmund hat die Polizei 21 Haftbefehle und 187 Strafanzeigen ausgestellt. Außerdem wurden 98 Ordnungswidrigkeiten sowie 128 Verkehrsdelikte festgestellt. Grund für die sogenannte strategische Fahndung war eine Massenschlägerei mit rund 80 Beteiligten am Pfingstmontag, wie die Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilte.

Auf einem Platz in der Nordstadt waren Personengruppen verschiedener Nationalitäten aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung seien Werkzeuge, Holzlatten und Stuhlbeine verwendet worden und Molotow-Cocktails geflogen.

Inzwischen gehen die Beamten davon aus, dass ein Streit im Drogenmilieu Ursache für die Schlägerei war. Direkt danach leitete der Dortmunder Polizeipräsident die strategische Fahndung ein.

Die Polizei darf dabei ohne konkreten Verdacht Personen und Fahrzeuge anhalten und mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen. Die Beamten werteten die Fahndung als Erfolg. "Wir haben eine Vielzahl von Informationen gewonnen, die für die weitere Arbeit nützlich sind", so der Leitende Kriminaldirektor Walter Kemper laut Mitteilung.