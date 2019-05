30-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird beim Retten beklaut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 30 Jahre alter Mann hat am Dortmunder Hauptbahnhof Zivilcourage gezeigt und ist während seiner Rettungstat beklaut worden. Der Helfer habe am Mittwochmorgen einen vermutlich alkoholisierten Mann gerettet, der in die Gleise gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Während er dem leicht verletzten Mann zur Hilfe eilte, durchsuchte ein polizeibekannter Dieb den zurückgelassenen Rucksack des 30-Jährigen und klaute mehr als 200 Euro. Die Bundespolizei nahm den 40-Jährigen noch am Bahnsteig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.