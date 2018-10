18-Jähriger nach lebensgefährlichem Messerstich in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 22 Jahre alten Mann in Dortmund sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Auf den 22-Jährigen war am vergangenen Freitag eingestochen worden.

Nach Polizeiangaben waren mehrere Personen in der Nähe des Dortmunder Wahrzeichens U-Turm aneinandergeraten. Die Situation eskalierte derart, dass der 22-Jährige niedergestochen wurde und notoperiert werden musste. Er schwebte laut Polizei am Montag nicht mehr in Lebensgefahr. Der verdächtige 18-Jährige schwieg zunächst zu den Vorwürfen.