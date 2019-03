Direkt aus dem dpa-Newskanal

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Mann hat in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) ein Ehepaar mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Der 33-Jährige hatte am Freitag mit einem Küchenmesser mehrmals auf seine Nachbarn eingestochen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten ihn an Ort und Stelle festnehmen. Das Ehepaar - ein 49 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau - kamen in eine Klinik. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.