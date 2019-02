Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildeshausen (dpa/lni) - Unbekannte haben auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord an der Autobahn 1 die Plane eines Lkw-Anhängers aufgeschlitzt und 36 Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Fahrer des Lastwagens während der Tat in seinem Fahrzeug geschlafen. Er bemerkte den Diebstahl am Freitag. Die Tat passierte zuvor zwischen 3 und 6 Uhr.