Papenburg (dpa/lni) - Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 49-Jährigen in Dörpen (Kreis Emsland) haben Ermittler 3,6 Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Haschisch entdeckt. Der Verdächtige sei bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ermittler nahmen den Mann am Donnerstag fest. Er kam in Untersuchungshaft.