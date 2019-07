Streit in Döbeln: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Döbeln (dpa/sn) - Nach einem Streit in Döbeln (Mittelsachsen), bei dem eine 18-jährige Frau schwer verletzt wurde, fahndet die Polizei weiter nach dem 42 Jahre alten Tatverdächtigen. "Wir konnten ihn noch nicht festnehmen," sagte ein Sprecher der Polizei in Chemnitz am Dienstagmorgen. Die 18-Jährige sei inzwischen auf dem Weg der Besserung. Sie wurde am Montagabend aus dem Krankenhaus entlassen.

Der 41-Jährige hatte sich am Montagmorgen nach Ermittlungen der Polizei Zutritt zu der Wohnung verschafft, in der sich die junge Frau aufhielt. Dort attackierte er sie während eines Streits. Der Mieter der Wohnung (34) sei dazwischen gegangen. Der 41-Jährige flüchtete aus der Wohnung. Die Ermittler sprachen von einer Beziehungstat.