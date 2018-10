Supermarktraub mit Handgranate: Polizei prüft ähnlichen Fall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dobel (dpa/lsw) - Bewaffnet mit einer Handgranate und Pistolen haben zwei Maskierte am Mittwochabend einen Supermarkt in Dobel (Kreis Calw) ausgeraubt. Dabei hätten sie gedroht, die Handgranate in den Laden zu werfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einem Kassierer hätten die Täter eine Pistole an die Schläfe gehalten. Anschließend seien die Räuber mit einem niedrigen vierstelligen Betrag zu Fuß in Richtung Wald geflüchtet.

Die Polizei befragte am Donnerstag Kunden, die sich während des Überfalls in Dobel im Laden befanden. Unklar ist noch, ob eine Videoaufzeichnung existiert.

Erste Ermittlungen führten die Polizei zu einem ähnlichen Überfall: Mitte Oktober war im wenige Kilometer entfernten Bad Herrenalb ein Supermarkt überfallen worden. "Aufgrund der räumlichen Nähe und eines ähnlichen Handelns können wir nicht ausschließen, dass die gleichen Täter am Werk waren", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bei dem Überfall in Bad Herrenalb war nur ein Täter beteiligt, der die Kassiererin mit einer Pistole bedrohte. Laut Polizeisprecherin, passe seine Personenbeschreibung zu einem der Täter beim zweiten Überfall.