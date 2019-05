Diebe stehlen Alkohol und Gläser aus Jagdschloss Eberstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Blankenburg (dpa/th) - Diebe haben aus dem Jagdschloss Eberstein Alkohol und Gläser im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Zur Beute zählen unter anderem rund 30 Flaschen Sekt und Wein sowie sechs Kästen Bier und mehrere Spirituosen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Unbekannte seien zwischen dem 17 April und dem 1. Mai in den Wirtschafts- und Gastraum des Schlosses in der Nähe von Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) eingebrochen - der Diebstahl wurde erst am Mittwoch bemerkt. Die Täter ließen auch eine größere Menge Ausschankgläser mitgehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen.