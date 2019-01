Tote Frau gefunden: Ehemann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dinslaken (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer toten Frau hat die Polizei ihren Ehemann festgenommen. Der 50-Jährige habe zunächst angegeben, seine zwei Jahre ältere Frau am Sonntagmorgen in der gemeinsamen Wohnung leblos gefunden zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rechtsmediziner stellten am Dienstagnachmittag eine unnatürliche Todesart fest. Weil die Aussagen des Ehemanns nicht zu dem Ergebnis der Obduktion passten, nahm ihn die Polizei am Dienstag fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollte der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den genauen Todesumständen wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.