Tote 52-Jährige in Dinslaken: Ehemann in Untersuchungshaft

Dinslaken (dpa/lnw) - Im Fall einer toten 52-Jährigen in Dinslaken sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Es sei Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 50-Jährigen ergangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg am Donnerstag mit.

Die Frau war am Sonntag tot in der Wohnung des Paares gefunden worden, ihr Ehemann hatte die Polizei verständigt. Weil die Aussagen des 50-Jährigen nicht zum Ergebnis der Obduktion passten, nahm die Polizei ihn am Dienstag fest. Zu den genauen Todesumständen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.