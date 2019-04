12. April 2019 19:25 Kriminalität - Dillingen an der Donau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillingen (dpa/lrs) - Im saarländischen Dillingen hat ein Mann mit einer Armbrust am Freitag einen anderen Menschen bedroht. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Abend. Da eine Bedrohung der herbeigerufenen Beamten nicht auszuschließen war, wurden nach den Angaben Spezialkräfte hinzugezogen. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" berichtet.