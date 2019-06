Pensionierter Polizist verfolgt Rezeptfälscher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillenburg (dpa/lhe) - Ein pensionierter Polizist hat in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) einen Rezeptfälscher auf frischer Tat ertappt und anschließend verfolgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 33-Jährige bereits einige Wochen zuvor ins Visier der Ermittler geraten, nachdem er mehrfach versucht hatte, an verschreibungspflichtige Medikamenten zu kommen. Als er am Dienstag einen weiteren Versuch startete, händigte die Apothekerin ihm die Mittel nicht aus.

Ein pensionierter Polizeibeamter befand sich in der Nähe der Apotheke und erkannte den Betrüger. Umgehend informierte er seine ehemaligen Kollegen und verfolgte den 33-Jährigen in seinem Auto. Die Beamten konnten den Mann kurz darauf festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie neben mehreren Blankorezepten auch eine Indoorplantage von Marihuanapflanzen, sowie bereits abgeerntetes Marihuana. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 33-Jährige wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.