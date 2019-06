Frau nach Leichenfund wieder auf freiem Fuß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillenburg/Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines Toten in Mittelhessen ist eine festgenommene Frau wieder auf freiem Fuß. Gegen die 46-Jährige sei keine Untersuchungshaft erlassen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei am Dienstag mit. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Sprecherin. Die Frau war festgenommen worden, nachdem ihr 48 Jahre alter Ehemann tot in einem Waldstück bei Dillenburg gefunden worden war. Die Todesursache sei noch unklar, sagte die Sprecherin weiter. Beamte waren aber auf Hinweise gestoßen, dass er möglicherweise Opfer einer Gewalttat geworden ist.

Weitere Details nannten die Ermittler nicht und begründeten dies unter anderem mit den Gesamtumständen der Tat.