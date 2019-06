Ermittlungen zu Todesursache nach Leichenfund dauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillenburg/Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Männerleiche in Mittelhessen ist die Todesursache weiterhin nicht abschließend geklärt. Das berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wetzlar am Mittwoch. Die Ehefrau des 48-Jährigen gilt demnach als Beschuldigte, aber nicht mehr als dringend tatverdächtig. Die 46-Jährige war festgenommen worden, nachdem ihr Mann am Wochenende tot in einem Waldstück bei Dillenburg gefunden worden war. Beamte waren auf Hinweise gestoßen, wonach er möglicherweise Opfer einer Gewalttat wurde. Das Amtsgericht ordnete aber keine Untersuchungshaft an, die Frau kam wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.