Diez (dpa/lrs) - Eine Frau ist am Dienstagmorgen in einem Restaurant in Diez überfallen und leicht verletzt worden. Die Räuber hätten mehrere tausend Euro erbeutet, teilte die Polizei in Montabaur mit. Der Mann und die Frau hatten ihr Opfer mit einem Messer und einer Sektflasche attackiert. In das Restaurant eingedrungen waren sie durch die Tür des Restaurants, die wegen einer erwarteten Warenlieferung offen stand. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.