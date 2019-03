Autofahrer in Diez bespuckt und angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Diez (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) von zwei ungebetenen Fahrgästen überrascht, angegriffen und verletzt worden. Der 32 Jahre alte Mann habe am Freitagnachmittag vor einer Gaststätte gehalten, als plötzlich zwei Männer in sein Auto stiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Männer verlangten nach Limburg gefahren zu werden und boten dem Autofahrer 25 Euro. Als der 32-Jährige sich weigerte, sollen sie ihn angeschrien und bespuckt haben. Einer der beiden Männer schlug dem Autofahrer ins Gesicht, dann flüchteten sie zu Fuß. Ihre Identität war zunächst unklar.