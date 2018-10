Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietfurt an der Altmühl (dpa/lby) - Zwei als Geister verkleidete Männer haben in der Oberpfalz eine Tankstelle überfallen und dabei einen vierstelligen Betrag erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betraten die Unbekannten am Samstagabend maskiert eine Tankstelle in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt) und bedrohten das Personal mit einer Pistole. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß mit seiner Beute.