Dierhagen (dpa/mv) - Einbrecher haben in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Jagdzubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Die unbekannten Täter seien in der Nacht zum Sonntag in ein Ferienhaus eingebrochen und hätten dort Nachtsichtgeräte und Kameras gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Waffen seien aber nicht gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben.