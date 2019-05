Räuber sticht auf Mann ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein Unbekannter habe bei einem Raub in Dessau-Roßlau einen 56 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Räuber habe am Dienstagabend einen Kiosk betreten und mit dem Messer die 65 Jahre alte Betreiberin bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Mittwoch mit. Der Mann forderte Bargeld von der Frau und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Inhaberin gab ihm das Geld. Zeitgleich betrat ein 56-Jähriger das Geschäft, stellte den Räuber zur Rede und wurde von ihm mit dem Messer schwer im Gesicht verletzt. Anschließend floh der Angreifer. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und schweren Raubs. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.